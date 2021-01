Sådan kommer du i gang med at spille padel

SPONSORERET INDHOLD: Måske har du allerede hørt om den populære ketsjersport padel, eller måske er det et fuldstændig ukendt fænomen for dig. Men det er altså en sportsgren, som er elsket af mange, måske fordi den kombinerer de bedste elementer fra tennis og squash i én underholdende sport.

Går du og har lyst til at prøve kræfter med sporten, så kan du i denne artikel læse om, hvordan du kommer i gang.

Du skal bruge padeludstyr

Der er nogle ting, du skal bruge, når du spiller padel. Det er som sagt en ketsjersport, så du skal for det første have fat i en ketsjer eller snarere et padelbat. Det er nemlig et særligt bat, du bruger til padel, som ligner en mellemting mellem en tennisketsjer og et bordtennisbat.

For det andet skal du bruge en bold. Også bolden er anderledes fra lignende sportsgrene, så derfor skal du have fat i rigtige padel bolde, hvis du vil have den optimale oplevelse af spillet. Bolden er anderledes fra andre lignende sportsgrene for at bevæge sig hurtigere.

Book en bane

Hvis du skal spille padel, så skal du spille på en padelbane. Der findes omkring 100 steder i landet, hvor du kan finde sådan en, men der er rift om banerne, så du skal muligvis være ude i god tid.

Der findes heldigvis baner overalt i landet, så du kan komme til at spille på både Fyn og Sjælland og selvfølgelig også i Jylland. På den måde behøver du måske heller ikke at køre så langt.

På mange padelbaner i Danmark er det i øvrigt muligt at købe eller låne dig til det udstyr, som du skal bruge til spillet. Hvis du derfor kun vil prøve det af for en enkelt dag, og du ikke har alt det udstyr, du skal have, så behøver du ikke at anskaffe det i forvejen.