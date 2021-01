Sådan opbygger du en rengøringsrutine, der er nem at vedligeholde

SPONSORERET INDHOLD: De fleste af os har gode intentioner, når det kommer til at opretholde et tilforladeligt renlighedsniveau i vores hjem og boliger.

Ikke desto mindre kan det til tider være svært at leve op til disse gode intentioner, når støv og snavs uhjælpeligt bliver ved med at krybe frem. Vil du gerne lære redskaber og teknikker, der kan motivere dig til at holde fast i de gode rengøringsrutiner, kan du med fordel læse med her.

Lav det til en positiv og fast rutine at gøre rent

Ofte kan det være svært at motivere sig selv til at komme i gang med rengøringen, hvorfor det desværre nogle gange kan ske, at intervallet imellem de enkelte rengøringer ikke forekommer så hyppigt, som det gerne skulle være. En god måde at komme dette til livs er for eksempel ved at sætte en bestemt tid eller dag af til det. På den måde ved du, præcis hvornår du er nødt til at komme i gang – og det er dermed også nemmere at gøre det, når den tid endelig oprinder.

Når det er sagt behøver denne faste tid hverken være kedelig eller en sur pligt. Ofte handler det nemlig netop om at gøre rengøring til en sjov og positiv oplevelse. Det kan for eksempel være ved at sætte din yndlingsmusik på, eller ved at lytte til en spændende podcast eller lydbog undervejs: På den måde kan du slå flere fluer med et smæk.

De rette rengøringsartikler har meget at sige

Noget af det, der kan være ødelæggende for rengøringsmotivationen, er brug af de forkerte rengøringsartikler. Disse vil nemlig kunne virke ineffektivt og efterlade dig frustreret. Gør rengøringen lettere med de rette rengøringsartikler. Find for eksempel nye måder at gøre rent de steder, der ellers er besværlige – måske med en radiatorbørste eller med en festlig støvekost.