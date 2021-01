Foto: Colourbox.

Man skal begrænse sin omgangskreds til meget få personer, og så vidt muligt undgå at få besøg derhjemme, siger Sundhedsstyrelsen

Af Redaktionen, redigeret

Vi skal alle gøre noget ekstra for at begrænse smitte med coronavirus i den kommende tid, for antallet af personer, som vi hver især mødes med, har betydning for smittespredningen. Derfor er det vigtigt, at vi primært ses med vores egen husstand, ser så få som muligt og at vi aldrig er mere end fem sammen, skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside.

– Vi har allerede brugt det at se færre mennesker, som et værktøj til at bremse epidemien. På baggrund af den seneste udvikling justerer vi nu på vores råd og anbefaler, at alle ser endnu færre mennesker. Det betyder, at vi i den kommende tid primært skal holde os til at se de mennesker, vi bor sammen med og evt. vores allernærmeste, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen iværksætter en større informationsindsats, som har fokus på de skærpede anbefalinger. Kampagnen vil understrege, at man skal aflyse aftaler, der ikke er strengt nødvendige, at man skal se så få som muligt, og at man skal ses udenfor.

I en ny pjece fra styrelsen opfordres vi også til at begrænse antallet af besøgende indenfor, holde mindst to meters afstand til andre, bruge virtuelle muligheder til at ”mødes”, samt huske at holde fokus på hygiejne.