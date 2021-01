Skal ikke smides hjem efter få timer

Dansk Folkeparti i Region Hovedstaden, vil ikke støtte forslaget om, at fødende mødre skal smides ud fra hospitalets fødeafdeling, kun otte timer efter fødslen. Derfor vil vi nu kræve, at få regionsrådet til at se på sagen. I DF er vi fast besluttet på, at sige nej tak til et sådant “tilbud”, såvel i Sundhedsudvalget […]

Af Bonett Trusell, DF Kandidat til Regionsråd Hovedstaden og KV 2021 Gladsaxe

Dansk Folkeparti i Region Hovedstaden, vil ikke støtte forslaget om, at fødende mødre skal smides ud fra hospitalets fødeafdeling, kun otte timer efter fødslen. Derfor vil vi nu kræve, at få regionsrådet til at se på sagen. I DF er vi fast besluttet på, at sige nej tak til et sådant “tilbud”, såvel i Sundhedsudvalget som i regionsrådet.

Den socialdemokratisk ledede direktion i Region Hovedstaden har været i dialog med Hvidovre Hospital, med henblik på at smide nyfødte børn og deres mødre hjem, få timer efter fødslen. Godt at tingene nu kommer frem i dagslyset. Hvis S her i valgåret 2021 har ændret mening, så fint nok. Men det er absolut ikke fint nok, at socialdemokraternes Lars Gaardhøj, kun vil gå med til, “at man har en overnatning”.

Det er en tåbelig ide som udelukkende tager udgangspunkt i kroner og øre, i stedet for sund fornuft samt borgernes ønsker og behov.

Hvis et nyfødt barn og mor har brug for at være på hospitalet i et par dage, så skal der selvfølgelig være mulighed for det. Alt andet er ansvarsløst og respektløst.

I DF håber vi på en åben og offentlig debat om problemet. Hvad er bedst for barn, mor og far? I DF er vi ikke i tvivl. Det skal laves om. Det vil ske på Sundhedsudvalgets møde den 13. januar.