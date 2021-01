Skal lytte til handicappede

Ny stikprøveundersøgelse viser at mange handicappede selv køber hjælp, fordi de ikke er tilfreds med hjælpen fra det offentlige. Foto: Colourbox.

SF ville have tilfredshedsundersøgelse på psykiatri- og handicapområdet. Byrådet sendte forslaget i udvalg

Af Peter Kenworthy

Stikprøveundersøgelsen ”Undersøgelse af støtte til mennesker med handicap”, foretaget af Analyse Danmark for Danske Handicaporganisationer, viser at fire ud af ti handicappede inden for de seneste fem år selv har købt privat hjælp, fordi de ikke var tilfreds med hjælpen fra det offentlige, og at kvaliteten af hjælpen er blevet dårligere.

Næsten otte ud af ti mente samtidig at de ikke blev præsenteret for forskellige muligheder for hjælp fra deres kommune, og halvdelen mente at kommunen slet ikke gjorde dem opmærksom på mulighederne for at får hjælp.

SF stillede blandt andet derfor forslag om at man satte en tilfredshedsundersøgelse i gang på psykiatri- og handicapområdet hurtigst muligt, på byrådsmødet 27. januar.

– I vores kommune skal borgere med et handicap have den hjælp, de har brug for og ret til, kunne man blandt andet læse i forslaget.

Sendt i udvalg

Klaus Kjær (O) mente ikke at man reelt kender brugernes behov, i lyset af Analyse Danmarks undersøgelse, og Lise Tønner (LG) sagde at man skulle turde se sig selv efter i sømmene.

Formanden for Psykiatri- og Handicapudvalget, Kristine Henriksen (A), svarede at kommunen skal sikre at borgere med handicap får den hjælp de har brug for og ret til, og at kommunen hvert år undersøger borgernes og pårørendes tilfredshed.

Hun foreslog at sagen blev sendt til drøftelse i Psykiatri- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget, for at præcisere og finde ud af hvad der skal undersøges.

Astrid Søborg (V) problematiserede at ”der bliver udtrykt en enighed her, men den er ikke forpligtende”, og Trine Henriksen (Ø) sagde at hun gerne havde set en principbeslutning om at lave en brugerundersøgelse til aftenens byrådsmøde, så man ikke risikerede at det blev en ”syltekrukke”.

Ændringsforslaget om at sende forslaget i udvalg blev dog tiltrådt uden at nogen krævede afstemning.