Solid sejr

Frederik Ellegaard scorede kampens enlige mål i træningskampen mod Frem, men et dominerende AB-hold kunne sagtens have scorede et par stykker til (arkivfoto). Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe vandt fortjent 1-0 over Frem i træningskamp efter en bundsolid indsats

Af Peter Kenworthy

Lørdag eftermiddag spillede AB holdets anden træningskamp, ude mod Frem – i coronaens anledning uden tilskuere. Og efter et 1-2 nederlag til Slagelse, var det et anderledes dirkefrit AB der stillede til kamp i januar-kulden.

Akademikerne pressede Frem-spillerne højt på banen, var mest nærgående og bolden var klart mest på AB-fødder og hjemmeholdets banehalvdel.

Vi skulle dog frem til det 34 minut før spilovertaget bar frugt. Efter lidt spil frem og tilbage i AB’s venstre side, endte bolden i feltet hos en fri Frederik Ellegaard, der sparkede den store chance i kassen til AB-føring 1-0.

Minuttet efter var Frem tæt på at udligne, men Andreas Smed nåede ikke frem til et giftigt indlæg tæt på AB-målet.

Holdt Frem fra fadet

Akademikerne fortsatte de gode takter i anden halvleg, og efter en lille time var Jonathan Dahl Bagger tæt på at overliste Andreas Hansen og øge føringen med et giftigt langskud, men Frem-keeperen fik lige vippet bolden over overliggeren.

Ti minutter senere kunne et farligt AB-kontraløb også have fordoblet føringen, og efter 70 minutter fik Frederik Christensen hovedet på et præcist indlæg, men bolden røg lige over mål.

AB fik ikke bolden i nettet mere end den ene gang, men formåede at holde Frem fra chancer i hele anden halvleg, og vandt dermed en yderst fortjent 1-0-sejr mod topholdet i 2. division vest, efter en solid indsats der tegner godt for forårssæsonen.

– Det er tæt på at være det mest optimale vi kan præstere. Vi dominerede fra start til slut. Det mest negative var at vi ikke vandt større, fortalte AB-træner Patrick Birch Braune efter kampen.

Kampen gav desuden fuld spilletid til den tidligere ungdomsspiller i AB, midtbanespilleren Silas Trier Madsen, der forleden vendte hjem til Gladsaxe efter tre år i Skovshoved. Han spillede en time på midten og resten af kampen som stopper.