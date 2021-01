Spærrer ringvejen

Foto: Peter Kenworthy.

Ledningsomlægninger betyder kortvarig spærring på en del af Gladsaxe Ringvej

Af Peter Kenworthy

Forsyningsselskabet Novafos skal lørdag 16. januar til søndag 17. januar lægge vandledning på tværs af Gladsaxe Ringvej, som derfor må spærres mellem Tobaksvejen og Gladsaxe Møllevej kortvarigt, fortæller Gladsaxe Kommune.

Arbejdet sker for at skabe plads til byggeriet af Hovedstadens Letbane.

Novafos arbejder i døgndrift fra klokken 6 om morgenen lørdag 16. januar til klokken 18 om aftenen søndag 17. januar for at lægge en ny vandledning på tværs af Gladsaxe Ringvej. I den periode vil ringvejen derfor være helt spærret for gennemkørsel for biler mellem Gladsaxe Møllevej og Gladsaxevej/Tobaksvejen. Novafos skilter i perioden for omkørsel. Gående og cyklister kan fortsat passere i den sydlige side af ringvejen, tilføjer man.

Der vil i perioden være støj fra udgravning, maskiner og kørsel fra arbejdet.

Busstoppet ved Tobaksvejen flyttes ned mod Buddinge Runddel, og 200S får omkørsel via Tobaksvejen. 300S får omkørsel via Glad-saxevej-Vandtårnsvej – Gladsaxe Møllevej.