Spis godt og spar penge

SPONSORERET INDHOLD: Mad udgør faktisk en rigtig stor del af vores månedlige budget og der kan derfor være mange penge, at spare hvis du tænker dig om og ændrer dit syn på mad. Først og fremmest handler det meget om vaner, så derfor er det vigtigt, at du bare kommer i gang, så du kan begynde at danne disse positive vaner. Disse tips og tricks er til dig, som gerne vil spare penge ud at gå for meget på kompromis

Af SPONSORERET INDHOLD

Køb smart, køb på tilbud

Generelt er der mange penge at spare når du køber varer på tilbud. På de gode tilbud vil du sagtens kunne finde 20-40% rabat på varer som du ofte spiser. Her handler det om at finde de bedste tilbud og derefter planlægge en rute, som giver mening for en at tage.

Det giver ikke altid mening at tage den lange rute for at spare penge. Årsagen er simpel. penge er tid. Hvis du god kan lide at tage den lange rute, så er det helt fint, da du gør det af lyst

Hvis du ikke kan lide den ekstra længde og kun gør for, at ”spare” penge, så kan det godt betale sig at regne lidt på det. Lav et regnestykke på hvad du ellers ville tjene på arbejde og sammenlign med den ekstra tid du skal bruge på at bevæge dig rundt.

Madvarer som ofte er på tilbud, samt differentierer meget i pris er fx æg, medisterpølse, hele kyllinger og lignende. Her er der mange penge at spare, hvis du køber stort ind eller evt. fryser nogle af madvarerne ned. Det anbefales dog at du laver lidt forarbejde i form af research, så du om madvarerne har godt af at blive fryst ned i længere perioder.

Hvis man ikke føler sig inspireret, så kan det give mening at holde øje med diverse måltidskasser, catering firmaer og lignende for, at få inspiration til madlavningen. Dette kunne eksempelvis være Kokken og Jomfruen, som leverer mad ud af huset til mange danskere rundt i de danske byer.

Find gode alternativer

Der findes et hav af alternativer til dine yndlingsmadvarer, så derfor er der også mange muligheder for at finde nye alternativer, som opfylder dine krav og behov til en mindre pris. Det kunne fx være pasta, ris, kartofler eller lignende grund ingredienser som ofte er ens efter, at man har lavet mad.

Måske vil du godt kunne smage forskel på kogte kartofler, hvis du spiste dem rent, men hvis du tilføjer smør, pepper, mælk og lignende til kartoffelmos, så vil de færreste kunne smage forskellen.

Hvis du på forhånd ved, at de ikke skal spise varen rent, så er det mange billigere alternativer, som du kan anvende uden at der er nogen betydelig smagsforskel.