Af Birgitta Wænnerstrøm, Novembervej 2

Efter jeg har læst sidste uges debatindlæg, omkring svigt på handicapområdet, følte jeg for at skrive det her, da jeg føler et stort svigt af kommunen.

Min datter har et psykisk handicap, og har haft en rigtig god hjælp i form af en kontaktperson. Hun havde et efterværn der gik til hendes 23. år, men kommunen besluttede at dette skulle ophøre, da man ikke mener at hun kan klare sig selv efter det 23 år.

Kan godt forstå at man så skal finde noget der er mere vedvarende. Men de valgte at fjerne hendes kontaktperson fra den ene dag til den anden med beskeden om hun ikke måtte flytte med til det nye forløb. Min datter har svært ved at åbne sig for nye personer, det har taget hendes kontaktperson over et 1 år at skabe tryghed hos hende. Vi har kæmpet for at hun kunne få lov til at beholde hendes kontaktperson, men føler ikke at vi bliver hørt.

Kommunen tilbød en fra handicapteamet som kunne være til rådighed mellem 8-16 i hverdagene, men det er desværre primært i aftentimerne og weekenderne hun har brug for hjælp. Her kunne hendes kontaktperson hjælpe, så hvorfor tage det fra hende som virker? Jeg er så skuffet over den behandling vi har fået af kommunen. Hvis jeg havde råd til det, havde jeg betalt for hendes kontaktperson selv.