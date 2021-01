Tag skraldet med

Skrald hører til i skraldespanden, ikke i vejkanten eller naturen. Foto: Peter Kenworthy.

Ny kampagne vil sikre renere skovbund, renere hav og renere vejkanter

Af Redaktionen, redigeret

”Tak for ingenting”. Det er navnet på en ny landsdækkende kampagne, der skal få danskerne til at holde op med at smide affald i naturen, i havene eller langs vejene, hvor det sviner og forurener.

I første omgang er kampagnens fokus på affaldet i vejkanten. Vejdirektoratet samler nemlig hvert år omkring 700 tons affald langs de danske statsveje, og bruger årligt mere end 11 millioner kroner på at opsamle affald langs statsveje og på rastepladser.

Det er, ifølge vejdirektoratet, især cigaretskod der opsamles, men også take-away emballage, øl- og sodavandsdåser og plastikposer.