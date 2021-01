Trafikstøj

I Gladsaxe Kommune er trafikstøj den primære kilde til støj. Vi er ekstremt hårdt belastet af trafikstøj fra de to stærkt trafikerede motorveje, som gennemskærer kommunen. Vi er mange borgere, som dagligt lider under den sønderrivende larm, som også fratager os vores gode nattesøvn og livskvalitet. Der tales nu om muligheder for overdækning af motorvejene, […]

Af Pia Skou, Byrådsmedlem, Radikale Venstre