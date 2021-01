Tre tips til at få lækre læber

SPONSORERET INDHOLD: Der er ikke noget som at kysse et par lækre, bløde læber. Den slags kommer bare sjældent af sig selv, for dine læber har lige så meget brug for pleje, som så mange andre dele af din krop. Derfor kan du i denne artikel finde tre tips til at få de lækreste læber.

Af SPONSORERET INDHOLD

1. Giv dem fugt

Læber bliver let tørre og sprukne, ikke mindst om vinteren når luften er særligt tør. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at give dem lidt fugt ved at bruge en god læbepomade. Du kan let gøre det til en vane, eksempel ved at bruge læbepomade:

• Som del af din morgenrutine

• Inden du går i seng

• Når du har spist

På den måde er du sikker på at fugtiggøre dem ofte.

2. Glem ikke solfaktor

Dine læber tager ligesom resten af din krop skade af solens stråler. Derfor må du heller ikke glemme at bruge solfaktor på dine læber. Det kan du heldigvis let gøre, hvis du vælger at bruge en læbepomade med solfaktor, og dem er der heldigvis massevis af, så det er bare med at finde den rette.

Der er forskel på solfaktor, men til almindeligt brug i hverdagen kan du ofte nøjes med solfaktor 5-10. Det kan dog være en god idé at bruge en læbepomade med lidt højere solfaktor i sommermånederne, eller når du for eksempel tager på en solferie i udlandet.

3. Brug en scrub

Hvis du vil gøre noget ekstra for dine læber, og du gerne vil af med de døde hudceller, kan du også bruge en scrub på dine læber en gang imellem. Sådan en kan du købe i mange varianter, men du kan også lave den selv. Alt du skal bruge er lige dele:

• Sukker

• Honning

• Olie

Så skrubber du bare med den og renser læberne bagefter.