Trivselsundersøgelse bør være anonym

Af Lise Tønner og Lene Svendborg Lokallisten Gladsaxe

I Lokallisten ønsker vi at styrke det kommunale arbejdsmiljø. Det handler om tillid til medarbejderne, mere inddragelse og faglig anerkendelse.

For at tage temperaturen på arbejdsmiljø og trivsel gennemfører Gladsaxe Kommune hvert tredje år de lovpligtige arbejdspladsvurderinger(APV) – den fysiske og den psykiske medarbejdertrivselsundersøgelse.

I både 2016 og 2019 blev den psykiske APV i Gladsaxe Kommune gennemført som ikke-anonym. Det betyder, at ledelsen og arbejdsmiljøgrupper har adgang til den enkelte medarbejders besvarelse af trivselsundersøgelsen.

Argumentet for at gennemføre undersøgelsen ikke-anonymt har været, at ledelsen dermed hurtigere kan få indsigt i besvarelser, der vækker bekymring.

Lokallisten mener ikke at dette argument taler for at gennemføre APV’en som ikke-anonym.

De medarbejdere, der har bekymrende oplevelser, skal ikke afvente næste APV, måske flere år ud i fremtiden, for at kunne fortælle om det oplevede – de skal naturligvis hurtigt kunne kontakte en AMR eller nærmeste leder for at få hjælp til at håndtere situationen.

En APV bør efter Lokallistens mening gennemføres anonymt for at give det mest retvisende billede af Gladsaxe Kommune som arbejdsplads. En anonym APV vil betyde, at medarbejderne vil være helt trygge ved at svare retvisende og vil formentlig også betyde at flere har lyst til at besvare APV’en.

Endvidere gennemfører stort set alle vores nabokommuner deres trivselsundersøgelser som anonyme.

Lokallisten Gladsaxe stiller derfor på byrådsmødet d. 27. januar forslag om, at kommunen fremadrettet gennemfører den psykiske APV anonymt.