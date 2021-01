Udvider medicinproduktion

Foto: Peter Kenworthy.

Byrådet godkendte lokalplan der giver tilladelse til udvidelse af AGC Biologics

Af Peter Kenworthy

I Lokalplan 271, som Gladsaxe Byråd førstebehandlede på byrådsmødet 27. januar, kan man læse, at medicinalvirksomheden AGC Biologics på Vandtårnsvej 83D kan udvides med en ny facilitet til kontor, laboratorier og produktion.

– Med denne her sag, som vi sender i høring, giver vi nu mulighed for at en af vores rigtig gode virksomheder kan udvide og udvikle deres virksomhed. Hvis alt går som det skal, så vil der komme en masse nye job til Gladsaxe, og helt bogstaveligt flere penge i kassen til at indfri vores ambitioner, sagde Christina Rittig Falkberg (B) på byrådsmødet.

Lokallisten Gladsaxe var også begejstrede for de nye mulige arbejdspladser, men var ikke helt tilfreds med omstændighederne omkring en nedrivningstilladelse.

– Set i lyset af at vi gerne vil have et bevaringsfokus i vores kommende arkitekturpolitik, synes jeg det her er et lidt ærgerligt eksempel på, at det nogen gange kommer til at gå lidt for hurtigt. Godt at der kommer nye arbejdspladser, men havde vi dog bare presset developer lidt på maven i forhold til at få bevaret denne her sag 4-vurderede bygning, sagde Lise Tønner.

Et ændringsforslag fra Lokallisten Gladsaxe, om at høringsområdet skulle udvides til at omfatte boligerne beliggende på Mørkhøj Bygade blev stemt ned.

Lidt mere støj og trafik

Lokalplanen sendes i offentlig høring fra 3. februar til 31. marts.

Anvendelsen til produktionsvirksomhed er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, og der er derfor også udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanen.

I den kan man blandt andet læse, at der er gennemført en screening af forslaget til tillæg til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 271, der viser, at planerne kan føre til et højere virksomhedsstøjniveau og øget trafik i nærområderne.

– Det er Gladsaxe Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke vil påvirke det omgivende miljø væsentligt, konkluderer man dog.