Ultralyd fjerner grå stær – før var det kun forbeholdt tandlæger

SPONSORERET INDHOLD: Tidligere var ultralyd et værktøj, som kun blev benyttet af tandlæger. Men senere blev det opdaget, at ultralyd også kan bruges til at fjerne blandt andet øjenlidelsen grå stær. Det er en hyppig øjenlidelse, som typisk rammer folk over 60 år. Er man svært ramt af lidelsen, så kan hverdagen og kørsel blive meget besværligt.

Hvilke symptomer ser man ved grå stær?

Grå stær forårsager en lang række symptomer. De varierer i grad, alt afhængigt af hvor svært ramt du er af sygdommen. Hyppige symptomer er særligt uklart syn, kraftig blænding af for eksempel billygter eller en ændring i farveopfattelsen. Oplever du, at symptomerne forværres eller er til gene i din hverdag, så er det muligt at søge behandling for grå stær med ultralyd.

Hvordan behandler man grå stær?

Først foretages en forundersøgelse, hvor en kirurg vurderer, om en operation er nødvendig. Grå stær kan nemlig variere i sværhedsgrad. Hvis du har en svær grad af lidelsen, går det kraftigt ud over din hverdag og måske også evner som bilist. I sådan et tilfælde er en operation vigtig.

En operation for grå stær er ganske kort og varer mellem 20 og 30 minutter. En erfaren kirurg bruger ultralyd som et værktøj til at fjerne grå stær. Før i tiden var ultralyd kun forbeholdt tandlæger, men i dag har man fundet ud af, at det kan bruges til rigtig meget – blandt andet øjenlidelsen grå stær.

Efterfølgende erstatter kirurgen den gamle linse med en ny, som giver et klart syn. Under hele operationen er patienten lokalbedøvet, og indgrebet er smertefrit. Med den nye linse oplever du som patient igen et optimalt syn, som helt eller delvist gør dig fri for briller i fremtiden.

Hvor lange er ventetiderne på behandling af grå stær?

Hvert år behandles omkring 50.000 danskere for grå stær. På grund af det høje antal patienter er der ofte risiko for lange ventetider på de offentlige sygehuse. Hvis du har en svær grad af lidelsen, og det besværliggør din hverdag, så kan det være svært at forholde sig til lang ventetid. Alternativet er et privathospital, som kan udføre operationen hurtigt og professionelt.

Hvem bliver ramt af grå stær?

Grå stær er en aldersrelateret øjenlidelse, som oftest rammer ældre mennesker på omkring 60 år og opefter. Lidelsen kan dog ramme alle aldre. Det er særligt blandt den ældre aldersgruppe, at man oplever nedsat syn. Lever man med en svær øjenlidelse, kan det være en risiko at køre bil, og det påvirker desuden de daglige gøremål. Synet er en af vores vigtigste sanser, og oplever man en forværring af sit syn, kan det forringe livskvaliteten.

Derfor er det rigtig vigtigt, at det stigende antal øjenpatienter, som ses i Danmark, får en hurtig og effektiv behandling. Et godt råd er at være løbende opmærksom på, om du oplever en forværring af dit syn. Så snart du mærker, at noget er i vejen med synet, er det en god idé at opsøge en øjenlæge med det samme, som kan stille en diagnose og skaffe den rigtige behandling.