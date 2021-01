Vaccinerede på Kellersvej

Region Hovedstaden kom onsdag forbi med vaccinebussen til botilbuddene på Kellersvej

Af Redaktionen, redigeret

Beboere og medarbejdere fra de øvrige botilbud blev kørt i busser til Kellersvej for at få deres første stik. Samtidig er forberedelserne til at få vaccineret det øvrige frontpersonale i sundheds-, ældre-, og dele af socialsektoren i gang, fortæller Gladsaxe Kommune.

-Vi har længe haft et stort ønske om at få vaccineret borgere og medarbejdere i vores bosteder for borgere med psykosociale handicap. Det er borgere, der har meget svært ved at forstå, hvordan man passer på hinanden under en pandemi. Derfor er det svært at kontrollere, hvis der kommer smitte ind her. Samtidig har mange af dem helbredsmæssige udfordringer. Så vi er glade for, at man nu har valgt at prioritere denne gruppe, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.