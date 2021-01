Værd at vide om skægkræ

SPONSORERET INDHOLD: Du kender sikkert allerede til sølvfisk, men kender du også til skægkræ?

Af SPONSORERET INDHOLD

Skægkræ er en slægtning til sølvfisken, men den er mere ubehagelig at have i sit hjem. Dette skyldes, at den ikke – i modsætning til sølvfisken – udelukkende trives på fugtige steder som eksempelvis badeværelset, men at den også kan leve i resten af hjemmet.

Derudover er skægkræet større end sølvfisken og kan blive op til en centimeter, hvorimod sølvfisken kun bliver op til en centimeter.

Hold øje med, hvad du bringer ind i boligen

Skægkræene kan komme ind i din bolig på flere måder. En af dem er via de dagligvarer eller pakker, du modtager. Derfor er det en god idé at tjekke sådanne varer, inden du bringer dem ind i dit hjem.

Derudover kan det også varmt anbefales, at du maskinvasker tøj, som du har haft med på ferie, da dyrene kan gemme sig der.

Der er hjælp at hente

Desværre opdager du typisk først, at du har skægkræ i boligen, når problemet allerede har vokset sig stort. Det betyder, at det kan være nødvendigt med hjælp fra en professionel skadedyrsservice, som har en stor mængde viden og erfaring, når det gælder bekæmpelse af skadedyr. På den måde kan du på den mest effektive og hensigtsmæssige måde skille dig af med dyrene.

I langt de fleste tilfælde vil det være nødvendigt med flere behandlinger, da skægkræene er svære at komme af med.

Jo hurtigere du handler, jo hurtigere er problemet løst

Hvis du opdager, at du har skægkræ i dit hjem, er det vigtigt at reagere så hurtigt som muligt, da bekæmpelsen dermed vil gå hurtigere og være mere overskuelig. Du kan læse meget mere om skægkræene og bekæmpelse af dem, hvis du ønsker at blive endnu klogere, så du er forberedt på, hvordan du kan håndtere dem.