Foto: Peter Kenworthy.

2020 blev det varmeste år nogensinde, sammen med 2016

Af Peter Kenworthy

EU’s klimatjeneste, Copernicus Climate Change Service, rapporterer at temperaturen sidste år var omkring 1,25 grader over gennemsnittet mellem 1850 og 1900. Forskerne siger at rekordhøje temperaturer i Arktis og Siberien var væsentlige faktorer for de høje temperaturer.

– De nye klimatal for 1991-2020 viser, at det danske klima har forandret sig. Det gennemsnitlige vejr over et helt år er blevet 1,0 grad varmere og 47 mm vådere sammenlignet med det, vi tidligere har betegnet som ’normalt’, nemlig klimatallene for 1961-90, skriver DMI på sin hjemmeside.

– Hvis den globale udledning af drivhusgasser fortsætter som hidtil, forventer vi at den årlige gennemsnitstemperatur vil stige med cirka 3,4 grader og vil få cirka 14 procent mere nedbør i slutningen af århundredet, siger klimaforsker Rasmus Anker Pedersen fra DMI.