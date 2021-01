Vil bevare TV-Byen

Foto: Kaj Bonne.

Tre TV-studier kan blive revet ned

Af Peter Kenworthy

Engang var 2860 Danmarks mest kendte postnummer, dengang Danmarks Radio lå i TV-byen i Mørkhøj – fra tresserne og frem til 2006, hvor DR officielt flyttede.

Herfra blev der produceret alt fra børneudsendelser som Kaj og Andrea og Nana, til nyheder og Kvit eller dobbelt, og indtil 1988 var Danmarks radio landets eneste landsdækkende kanal.

Højhuset i TV-Byen er et af ”ti eksempler på arkitektoniske perler i Gladsaxe”, ifølge Gladsaxe Kommunes arkitekturpolitik.

– De kulturhistoriske spor giver byen identitet og minder os om vores fælles historie. Derfor er det vigtigt at bevare og udvikle de bebyggelser og miljøer, som har kulturhistorisk værdi, kan man læse i politikken.

Men snart står tre TV-studier måske til at blive revet ned. By- og Miljøforvaltningen er dog i dialog med bygherren om ikke at rive de gamle tv-studier ned, men at bibeholde dem, i forbindelse med at der skal bygges flere etageboliger på Gyngemose Parkvej, kunne man læse i referatet fra mødet i Trafik- og teknikudvalget 4. januar.

I et forsøg på at redde de ”arkitektonisk-, kultur- og mediehistoriske interessante bygninger”, og udbrede kendskabet til den skæbne der truer dem, har en gruppe borgere sidste år oprettet Facebook-gruppen “Bevar TV-Byen”.

Det er mangel på viden og sund fornuft, at beslutningstagerne hos Gladsaxe Kommune ikke valgte at frede Studierne i 1998, men kun kontorhuset, skriver man blandt andet fra Facebook-gruppens side.