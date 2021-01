Vil fremme sundhed og trivsel

Der er gode muligheder for at få motion og lade de mentale batterier op i Høje Gladsaxe Park. Måske uden smøgerne i fremtiden. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Kommune har godkendt tre nye handleplaner der blandt andet fokuserer på rygning, mobning og motion

Af Peter Kenworthy

Et røgfrit Gladsaxe, god mental trivsel og mere bevægelse og motion er nogle af ambitionerne i tre nye handleplaner for sundhed, som Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget netop har godkendt som en del af Gladsaxes sundhedspolitik.

– Vi ønsker at skabe de bedste rammer og forudsætninger for, at alle borgere i Gladsaxe kan leve et godt, selvstændigt og aktivt liv, hvor flere oplever bedre sundhed og flere gode leveår. Og det er netop det, de tre nye handleplaner skal bidrage til. Vi har særligt fokus på at styrke fællesskaber, inddrage borgerne samt skabe et aktivt og sundt liv for alle – uanset alder, siger formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget Dorthe Wichmand Müller.

Ryg og rejs

”Velvidende at det ikke er realistisk at opnå et røgfrit Gladsaxe inden for en kort handleplansperiode, så ønsker Gladsaxe Kommune med handleplanen at sende et klart signal om, at et røgfrit Gladsaxe er vores ambition på længere sigt”, skriver kommunen i handleplanen ”Sammen om et røgfrit Gladsaxe”.

Målet er at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2030, og at færre end 5 procent af den voksne befolkning ryger. Andelen af gladsaxeborgere i alderen 16-34 år der ryger dagligt er dog stigende, mens mange af de faste rygerne i Gladsaxe ønsker at stoppe med at ryge.

Kommunen vil blandt andet indføre flere røgfri miljøer, eksempelvis på legepladser, i parker og grønne arealer, samt arbejde målrettet med at støtte de borgere, der ønsker at stoppe med at ryge.

Bedre antimobbestrategi

I handleplanen ”Sammen om mental sundhed” kan man læse, at 13 procent af borgere i Gladsaxe lever med et dårligt psykisk helbred.

Kommunen vil derfor blandt andet sikre at tilbud til eksempelvis psykologisk rådgivning er mere lettilgængelige, samt afprøve en udvidet og mere inddragende proces for tilblivelsen af antimobbestrategi i folkeskolen.

Næsten hundrede Gladsaxe-elever svarer ”tit” eller ”meget tit”, på spørgsmålet om hvorvidt de er blevet mobbet i det forgangne skoleår, i den seneste nationale trivselsmåling. Men kommunens skoler har kun lavet 16 lovpligtige handleplaner på mobning i de seneste fire år, ifølge dagsordenen til et møde i Børne- og Undervisningsudvalget 3. december.

Sund tankegang

Og i handleplanen ”Sammen om fysisk aktivitet” skriver kommunen at man blandt andet vil skabe bedre adgang til grønne rum og udendørs bevægelse i Gladsaxe, fremme fysisk aktivitet og fællesskaber for børn og unge, samt lave brobygning fra de kommunale tilbud indenfor genoptræning, rehabilitering og forebyggelse til træningstilbud drevet af frivillige, idrætstilbud og/eller patientforeninger.

28 procent af de voksne gladsaxeborgerne opfylder nemlig ikke anbefalingerne for fysisk aktivitet, kan man læse i handleplanen.