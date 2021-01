Yderligere fald i corona-smittetal i Gladsaxe

Foto: Colourbox.

Men antallet af indlagte på Herlev og Gentofte Hospital stiger igen. Og på verdensplan stiger antallet af døde

Af Peter Kenworthy

I Gladsaxe er smitteincidensen yderligere faldende, og er nu på under 150 per 100.000, efter at den i slutningen af december var over 600. Det bekræftede antal tilfælde er faldet til under 100, for de seneste syv dage.

Gladsaxe er dermed den kommune med den 17.-højeste smitteincidens. Ishøj, Høje-Taastrup og Brøndby topper listen.

Antallet af corona- indlagte på Herlev og Gentofte Hospital er i dag 72 – en lille stigning på tre i forhold til både fredag og for en uge siden. I slutningen af 2020 og starten af 2021 var tallet dog over 100.

Ifølge en status fra Statens Serum Institut for udviklingen af B.1.1.7 og andre mere smitsomme varianter af coronavirus i Danmark, er der fundet over 500 tilfælde af B.1.1.7 r i Danmark i perioden fra den 14. november til 19. januar, og tallet har været kraftigt stigende siden årsskiftet.

På verdensplan er mere end 2 millioner mennesker døde af COVID-19, og antallet af døde per uge er for opadgående.

Du kan læse mere om hvad der gælder af råd og regler i forhold til COVID-19 i Gladsaxe her.