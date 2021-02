5 trends i ejendomsbranchen, du bør holde øje med i 2021

SPONSORERET INDHOLD: Året 2020 blev et bemærkelsesværdigt et, som vendte op og ned på samfundet, hverdagen og økonomien. Den omfattende nedlukning af samfundet betød, at mange pludselig ikke kom på kontoret til hverdag, men arbejdede hjemmefra i stedet.

Det medførte, at særligt erhvervslokaler i København stod tomme i lange perioder. I denne artikel kan du læse mere om, hvilke trends du kan forvente at opleve i ejendomsbranchen i 2021.

1. Mere onlinehandel, mere industri

I takt med, at alle bliver opfordret til at blive mest muligt i hjemmet, er onlinehandlen eksploderet. Dette gælder stort set alle brancher, inklusiv ejendomsbranchen. Da folk i højere grad søger på computeren og handler end går i butikker, vil du opleve en øget efterspørgsel af særligt lagerlokaler og varehuse, hvilket forventes at fortsætte i store dele af 2021 også.

2. Øget lokal produktion og salg

Så længe pandemien raser og befolkningen ikke er vaccineret, vil du opleve en øget efterspørgsel på lokale produkter. Dette skyldes, at der er færre mellemmænd, når produkterne er produceret tættere på forbruger. Grundet pandemien har vi oplevet forsinkelser på produktioner og leveringer, og derfor kan man i højere grad levere hurtigere, hvis produktet ikke skal shippes til den anden side af verden, før den havner hos forbrugeren.

3. Flere ledige erhvervslokaler

Pga. nedlukningen blev rigtig mange mennesker nødt til at arbejde hjemmefra. Det betød, at langt flere erhvervslokaler pludselig stod tomme – specielt erhvervslokaler i København blev offer for hjemmearbejdet. Dog har dette skabt nogle muligheder for arbejdslokaler, som ikke under normale omstændigheder ville opstå. Også i 2021 forventes det, at mange fortsat vil arbejde hjemmefra, før pandemien er 100% under kontrol.

4. Flere vil møde fysisk op

Selvom mange fortsat vil arbejde hjemmefra, kan man godt forvente, at der i 2021 vil være flere der vender tilbage til kontoret. Særligt i denne anden nedlukning har der været en tendens til, at folk ikke i samme grad arbejder hjemmefra. Således kan du godt forvente at se flere og flere vende tilbage til arbejdspladsen, jo længere vi kommer i året.

5. Øget aktivitet i apoteker

Også i 2021 kan du forvente en øget distribuering af medicin og lignende udenom sundhedsvæsnet, idet dette er travlt optaget med håndtering af Covid-19 samt vaccination.

Der er således en del spændende trends at se frem mod i 2021. Selvom pandemien ikke er ovre endnu, håber vi alle at kunne vende tilbage til mere normale tilstande snarest.