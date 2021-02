80 Gladsaxeborgere køres onsdag til vaccination på Hovedbiblioteket

Onsdag besøger Region Hovedstadens popup-vaccinationscenter Gladsaxe Hovedbibliotek, så Gladsaxe Kommune kan køre 80 borgere ud af de cirka 140 gladsaxeborgere over 65 år, der både får praktisk hjælp og pleje, og som ikke kan transportere sig selv, til vaccination.

Af Gitte Ganderup

I de seneste uger har Gladsaxe, ligesom andre kommuner, haft udfordringer med at få vaccineret de omkring 140 gladsaxeborgere over 65 år, der både får praktisk hjælp og personlig pleje, og som ikke selv kan transportere sig.

Derfor er det indtil nu kun lykkedes at vaccinere 9 borgere i denne gruppe.

Men onsdag får Gladsaxe Kommune besøg af Region Hovedstadens popup-vaccinationscenter på Hovedbiblioteket, så yderligere 80 borgere i denne gruppe kan blive vaccineret, borgere, som kommunen allerede har lavet aftale med.

-Vi er rigtig glade for, at der nu for alvor kommer gang i vaccinationen af denne gruppe, når vi får besøg af det mobile vaccinationscenter onsdag. Desværre kan vi kun nå at få 80 borgere vaccineret på den dag, så der vil stadig være 50 gladsaxeborgere i gruppen, som kommer til at vente lidt endnu. Men vi håber, at vi også meget snart får tilbudt vaccination til de sidste, og så vil vi straks kontakte dem, siger Michael Jensen, som står for koordinering af vaccinationsindsatsen i Gladsaxe Kommune.

Det er Region Hovedstaden som åbner pop-up vaccinationssteder i 20 kommuneer til borgere over 65 år, der får praktisk hjælp og personlig pleje. Borgerne i målgruppen kan dermed blive vaccineret lokalt fremfor at skulle køre til et vaccinationscenter, og det glæder regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

– Det er vigtigt, at ældre og sårbare borgere, der bor i eget hjem, også kan blive vaccineret. Derfor er vi gået sammen med 20 kommuner og praktiserende læger om at åbne lokale pop-up vaccinationssteder, der gør det nemmere for de + 65-årige at blive vaccineret lokalt”, siger hun.

Målgruppen er kontaktet

Popup-vaccinationscentret på Hovedbiblioteket er alene forbeholdt borgere over 65 år, som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje, og hvor Gladsaxe Kommune skal stå for transporten.

De 80 borgere, det drejer sig om, er allerede blevet kontaktet personligt af kommunen. Alle andre borgere kan fortsat først blive vaccineret, når de er blevet inviteret via e-boks. Og for dem gælder, at de fortsat skal bestille tid på et af de faste vaccinationscentre, som beskrevet i invitationen.

Årsagen til, at vaccinationen af denne gruppe borgere først kommer i gang nu er, at det har været svært at få vacciner til Danmark. Men de nye meldinger fra sundhedsmyndighederne tyder på, at der nu er større mængder vaccine på vej til landet, så man for alvor kan komme i gang med at vaccinere danskerne.