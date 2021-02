Antallet af coronasmittede falder stadig

Foto: Colourbox.

Men risikovurderingen er stadig på 5 på grund af den forsatte fremvækst i den smitsomme B.1.1.7-variant

Af Peter Kenworthy

I Gladsaxe er smitteincidensen stadig faldende. Den ligger nu på 126 per 100.000, efter at den for en uge siden var på lige under 150, og i slutningen af december var over 600. Det bekræftede antal tilfælde er faldet til under 100 for de seneste syv dage, og ligger nu på 87.

Gladsaxe er dermed den kommune med den 11.-højeste smitteincidens. Vallensbæk, Høje-Taastrup og Greve topper listen.

Antallet af indlagte på Herlev og Gentofte Hospital er faldet siden sidste uge, så tallet i dag er på 54, hvor der var over 100 indlagte i starten af 2021.

I Gladsaxe var der, ifølge en rapport fra Statens Serum Institut fra 29. januar, registreret at der var påbegyndt vaccineret 420 personer, mens ingen på daværende tidspunkt endnu var færdigvaccinerede. Det kræver to doser før man er færdigvaccineret.

Risikoniveau 5

Det aktuelle risikoniveau er på det højeste niveau – 5 – i hele landet (”der er udbredt smitte i store dele af samfundet, sundhedsvæsenet er presset, og der er risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges”).

I risikovurderingen for uge 4, fra den 27. januar, kunne man dog samtidig læse at der er faldende coronasmitte på landsplan og i alle regioner, og at antallet af nye tilfælde er faldet med 24 procent mellem uge 2 og uge 3.

– Men på baggrund af den forsatte fremvækst i B.1.1.7-varianten og usikkerheden om udviklingen i den kommende tid og indvirkningen på den samlede smitteudbredelsen vurderes risikoniveauet til 5 nationalt og for alle regioner, tilføjer man i vurderingen.