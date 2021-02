Asbest på Grønnemose Skole

Foto: Colourbox.

Gladsaxe Kommune flytter børn og andre brugere af Grønnemose Skoles to ældste bygninger til andre lokaler på skolen efter fund af asbest i skjulte og uforseglede loftsplader

Af Peter Kenworthy

– I forbindelse med et renoveringsprojekt på Grønnemose Skole har Gladsaxe Kommune fundet asbestfibre i en af de to ældste bygninger på grund af nogle skjulte og uforseglede loftsplader bag de nedsænkede lofter. Da analyser af støvet viser spor af asbest, har Gladsaxe Kommune af forsigtighedshensyn valgt at flytte alle børn og brugere til andre lokaler på skolen, fortæller Gladsaxe Kommune.

Det betyder at gruppeordningen, fjerdeklasserne, ledelsen og administrationen nu midlertidigt bliver flyttet. Da en stor del af eleverne på skolen lige nu er hjemsendte på grund af coronaen, er det indtil videre muligt at finde andre lokaler på skolen til alle, der skal flyttes, tilføjer man.

Gladsaxe Kommune fortæller desuden, at Styrelsen For Patientsikkerhed nu har meldt tilbage og er enige med kommunen i beslutningen om at flytte børn og brugere ud fra et forsigtighedsprincip.

Da der blandt andet er fundet asbest på Grønnemose Skoles tandklinik, er tandklinikken lukket ned – foreløbig på ubestemt tid.

Udgør en sundhedsrisiko

Det er forbudt at anvende asbestholdige materialer i byggeriet. Byggematerialer med asbest har dog tidligere været lovligt anvendt og findes derfor fortsat i danske bygninger, hvor de udgør en sundhedsrisiko ved reparations- og nedrivningsopgaver. Indånding af asbestfibre kan, ifølge Arbejdstilsynet, blandt andet give anledning til den kronisk lungesygdom asbestose og lungekræft.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse viser asbestrelateret kræft sig først 30-60 år efter, man har været udsat for det, og rammer primært dem, der har arbejdet med det. Det er kun, når fibrene frigives – for eksempel hvis materialerne beskadiges – at de udgør en kræftrisiko.

En lærer fra Gladsaxe fik lungekræft efter at have arbejdet i asbestholdige lokaler på Marielyst Skole i mange år. Hun fik, ifølge Folkeskolen.dk, anerkendt sygdommen som en arbejdsskade i 2007. Hun døde senere på året af asbest-arbejdsskaden.