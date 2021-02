Bagsværd har brug for en nye skole

Kun 28 procent af de elever, der bor i Skovbrynet skoledistrikt benytter Skovbrynet Skole. Det er en tendens, der har stået på i årevis, og et klart udtryk for, at skolen i meget omfattende grad bliver fravalgt af elever og forældre.

Af Astrid Søborg, byrådsmedlem, gruppeformand (V)

Kun 28 procent af de elever, der bor i Skovbrynet skoledistrikt benytter Skovbrynet Skole. Det er en tendens, der har stået på i årevis, og et klart udtryk for, at skolen i meget omfattende grad bliver fravalgt af elever og forældre.

En forældregruppe, der kalder sig Brug Skovbrynet Skole, har for nylig husstandsomdelt materiale i Bagsværd, der blandt andet er havnet i min postkasse. Det er på mange måder prisværdigt, at forældre på skolen gør opmærksom på deres positive oplevelser med skolen.

Men et flertal i byrådet har med Venstre som igangsætter fundet det nødvendigt at trække en streg i sandet. Skovbrynet Skole kan ikke fungere som folkeskole med en så lav tilslutning. Folkeskoler er kun folkelige, hvis de har bred opbakning. Derfor planlægger flertallet i byrådet efter en ny skole med en ny placering på Ringbo’s gamle grund med udgang til den nordlige del af Bagsværd Hovedgade. En placering som er mere optimal i forhold til at tiltrække elever fra et større geografisk område.

Det er hverken min eller Venstre opfattelse, at den nye skole skal eller bør være en videreførelse af Skovbrynet Skole. Det skal være en ny skole, på et nyt sted, som kan vælges til af flere.