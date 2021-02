Emmanuel Bio (tredje fra højre) bragte både offensive kvaliteter og godt humør til AB’s spil i efteråret. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe forlænger lejeaftale så Emmanuel Bio bliver i AB resten af sæsonen

Af Peter Kenworthy

Emmanuel Bio har givet AB Gladsaxe en ekstra dimension, med sit hurtige antrit, boldsikkerhed og udfordrende spillestil på fløjen, siden han kom til klubben på en lejeaftale fra Fremad Amager sidste år.

Hans første halvsæson vil blandt andet blive husket for hans sejrsmål, og efterfølgende sejrdans, i overtiden mod Skovshoved i oktober og for hans første mosederbymål, ude mod Brønshøj ugen efter.

Og lejeaftalen med den 19-årige ghaneser er nu blevet forlænget sæsonen ud.

– Vi er rigtig glade for at det er blevet muligt at beholde Bio resten af sæsonen. Han har med sine offensive kvaliteter, givet os fart i spillet og har i mange momenter vist sit store potentiale og blik for spillet. Samtidig er Bio meget vellidt i truppen. Bio er en ung spiller, der stadigvæk har meget at lære, og det vil vi rigtig gerne hjælpe ham med, fortæller cheftræner Patrick Birch Braune på AB Gladsaxes hjemmeside.