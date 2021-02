Brug Skovbrynet Skole er en værdifuld medspiller

Vi kunne med glæde læse i sidste uges avis, at Byrådsmedlem Astrid Søborg (V) har modtaget vores postkort om Skovbrynet Skole, men at vores mål er blevet misforstået. En ny skole og Forældreforeningen Brug Skovbrynet Skole er ikke nødvendigvis modsætninger. Det er en meget dyr løsning Venstre ønsker, og vi mener, at vores indsats giver […]

Af Pelle Lambertsen og Karen Bardram Kehr, Brug Skovbrynet Skole, Vandkarsevej 30 B og 36 B

Vi kunne med glæde læse i sidste uges avis, at Byrådsmedlem Astrid Søborg (V) har modtaget vores postkort om Skovbrynet Skole, men at vores mål er blevet misforstået.

En ny skole og Forældreforeningen Brug Skovbrynet Skole er ikke nødvendigvis modsætninger. Det er en meget dyr løsning Venstre ønsker, og vi mener, at vores indsats giver mere værdi for skattekronerne. Men vi arbejder for samme mål – flere elever i vores skole.

Et stort elevgrundlag på Skovbrynet Skole vil sammen med de mange millioner skabe succesen på den nye skole. Derfor vil et godt samarbejde mellem Forældreforeningen og Byrådet herunder Venstre være med til at sikre et solidt fundament til den nye skole Der vil blive brugt mange millioner på projektet, så det skal gøres ordentligt. Derfor er det afgørende, at vores børn får en sikker vej over Hillerødmotorvejen fra første skoledag. Det har de ikke i dag, men det har de krav på.

Det bekymrer os, at Venstre mener, at den nye skole ikke skal tage afsæt i Skovbrynet Skole. Vi har forstået det sådan, at en god del af skolens DNA, heriblandt personalet og eleverne skal følge med over på den nye skole.

Vi har stor kærlighed til alt det gode, der er på Skovbrynet Skole, og håber, at vi gennem vores indsats kan overbevise Astrid Søborg om, at der er meget, der gerne må følge med.