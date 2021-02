Butikker klar til forsvarlig genåbning

For tiden må kunderne gå forbi mange lukkede butikker. Foto: Peter Kenworthy.

Det kan få alvorlige konsekvenser for butikslivet i Søborg hvis butikkerne ikke snart får grønt lys til at åbne igen, siger boghandler

Af Redaktionen, redigeret

– Jeg håber på, vi snart får lov til at genåbne vores butikker. Vi har rammerne og erfaringerne til at gøre det på en forsvarlig måde. Det bekymrer mig, at der er så mange, der er pressede af nedlukningen og hvilke konsekvenser, det kan have for byen og butikslivet, siger Thomas Amsinck fra Bog & idé i Søborg.

Thomas Amsinck bakkes op af Jens Birkeholm, der er branchedirektør i Dansk Detail.

– Vores medlemmer tager pandemien meget alvorligt. Derfor er de alle klar til at strække sig så langt, det er nødvendigt, for at leve op til afskærmningskrav, afstandskrav, afspritningskrav og lignende tiltag, som myndighederne vurderer, er nødvendige for at gennemføre en fuldt forsvarlig genåbning. Vi viste i foråret, at vi kunne løse opgaven i samarbejde med myndighederne. Den succes er vi klar til at gentage, siger Jens Birkeholm.

Ifølge en medlemsundersøgelse hos Dansk Erhverv risikerer hver tiende virksomhed at lukke i løbet af de næste tre måneder. Ifølge Dansk Erhverv betyder den nuværende nedlukning i øjeblikket et månedligt produktionstab på fem milliarder kroner.

En ekspertgruppe anbefaler Folketinget at åbne op for butikker og udendørsaktiviteter. Og smittetallene og antallet af indlæggelser er lavere end længe lige nu – også i Gladsaxe og omegn – selvom de er steget siden i går. Og en kommende genåbning vil føre til mange flere coronaindlæggelser, erkender justitsminister Nick Hækkerup (A) til Ritzau.