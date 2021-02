Gladsaxe Kommune har i den grad har svigtet med hensyn til smitteforebyggelse.

Af Søren Avnstrøm, Hakonsvej 39

Gladsaxe kommune adskiller sig markant i COVID smittetal i forhold til de omkringliggende kommuner. Selv Københavns kommune ligger væsentlig lavere. Hvordan kan det være, at Gladsaxe kommune i den grad har svigtet med hensyn til smitteforebyggelse. Borgmesteren bør redegøre for en handlingsplan, således at man som borger i Gladsaxe løber en høj risiko for smitte sammenlignet med andre.