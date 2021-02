De små skal i skole igen

Foto: Peter Kenworthy.

0.-4. klasserne skal i skole, SFO og klub fra 8. februar

Af Peter Kenworthy

Genåbningen af skolernes mindste klasser vil ske inden for en række smitteforebyggende foranstaltninger, herunder reduktion af kontakt mellem klasser, fokus på hygiejne, afstand på fællesarealer og i frikvarterer.

Der vil desuden være krav om mundbind eller visir for forældre og andre besøgende, ligesom der hurtigst muligt vil blive udarbejdet en model for anvendelse af hurtigtest i forbindelse med genåbning af skolerne.

Vi åbner for de små klasser, klubber og institutioner, fordi sundhedsmyndighederne siger, det er forsvarligt, garanterede børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på mandagens pressemøde.

På grund af fremvæksten af cluster B.1.1.7-varianten og usikkerheden om udviklingen af virusvarianten i den kommende tid, er risikoniveauet fortsat vurderet til 5 i hele landet og i alle fem regioner.

– Der er ikke væsentlig forskel i smitteudviklingen i forhold til, om man åbner 0.-4. klasse den 8. februar eller den 22. februar. Der er derimod blot tale om en tidsforskydning i stigningen i smittetal og nye daglige indlæggelser, siger overlæge fra Statens Serum Institut, Robert Skov.

Tilbage til fællesskabet

Formand for DLF Gordon Ørskov Madsen fortæller til folkeskolen.dk at han glæder sig over, at der er stort fokus på læreres og elevers arbejdsmiljø, når skolerne åbner på mandag, men han opfordrer samtidig til at regeringen finder ekstra penge til at ansætte flere lærere.

FOA’s formand for den pædagogiske sektor, Kim Henriksen, siger til fagbladet FOA at han glad for at de mindste elever nu kommer tilbage til deres skoler og deres sociale liv, samt at forældre og andre gæster skal bære mundbind og visir, når de kommer på besøg.

Og BUPL’s formand Elisa Rimpler fortæller at hun glæder sig over, at det nu er muligt for børnene at komme tilbage til fællesskaberne i skole og fritidstilbud.

– Men vi har et kæmpestort arbejde foran os med at få fællesskaberne til at fungere igen og sikre, at vi får alle børn med. Der er mange børn, som er mærkede af at have været for meget hjemme alene, fortæller hun til fagbladet Børn & Unge.