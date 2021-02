Den store klimaløgn

Gladsaxe Kommune’s (GK) strategi for Grøn omlægning har ingen påvirkning af klimaet – overhovedet.

Af Lars Pedersen, Ulvebjerg 20

Der udledes cirka 37 gigaton CO2 om året globalt. Danmark udleder cirka 0.08 % af verdens CO2. GK udgør cirka med sine 70.000 indbyggere cirka 1.3 % af DK befolkning.

Dvs. GK udleder cirka 1.3 % af 0.08%, dvs. cirka 0.001 % af verdens CO2 – dette vil man så reducere med 70 % dvs. således at GK udleder 0.0003% af verdens CO2 og dermed reducerer til 99,9997 % i 2030.

For at komme i mål med Paris aftalen i 2030 skal CO2 udledningen falde cirka 7.6 % om året fra 2020 – og det gjorde den faktisk i 2020 – pga. Corona lock down. Det betyder at, der hvert år fra 2021 skal være en Corona lock down oven i de eksisterende. Dvs. i 2021 skal der være 2 x lock down, i 2022, 3 x lock down osv.

GK mener, at kunne komme i mål med en strategi om 20% flere cykelture i 2030. Genbruge ipads og mursten, Letbane og ”CO2 fangst” med træer. I stedet for at vælge det eneste CO2 frie alternativ; atomkraft – vælger GK at bidrage til masseudryddelse af dyr og planter ved at påstå at biobrændsel er CO2 neutralt.

Danmark havde været CO2 neutralt i dag hvis vi havde valgt atomkraft i 80’erne, men i stedet fortsætter miljøtossernes drab på Moder jord.