Foto: Kaj Bonne.

Men det kræver mere frostvejr og flere centimeter, før isen på Bagsværd Sø er tyk nok til at man må gå på den

Af Peter Kenworthy

Mandag målte Gladsaxes driftsfolk igen istykkelsen på Bagsværd Sø. Denne gang til mellem 8 og 11 cm – stadig et stykke fra de 13 cm, som isen skal have, før kommunen frigiver et område til færdsel.

Gladsaxe Kommunes Driftsafdeling holder løbende øje med isens tykkelse, og hvis og når det bliver muligt at frigive et område til færdsel på isen, vil man informere på gladsaxe.dk og kommunens Facebookside.