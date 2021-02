Digitale arrangementer på biblioteket

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Bibliotekerne er klar med nye, digitale arrangementer for børn og voksne

Af Redaktionen, redigeret

– Vi brænder for at skabe gode oplevelser for alle vores brugere, og særligt i denne tid, hvor dagene kan føles lidt lange og ensomme, synes vi, det er ekstra vigtigt. Derfor har vi arbejdet på at udvikle nogle digitale arrangementer, som gør nedlukningen lidt sjovere at komme igennem, forklarer bibliotekar Marlene Andkjær Christensen, som er ansvarlig for bibliotekernes arrangementer.

Første digitale arrangement er en online barselscafé på torsdag d. 11. februar, hvor nye forældre kan få inspiration til samværet med deres babyer fra familievejleder Christina Abildgaard.

Snart kan Gladsaxes børn også se børneteater derhjemme, og bogelskere kan se frem til boganbefalinger, når bibliotekarerne livestreamer booktalks og inviterer forfattere ind til en snak i et nyindrettet studie i Bibliografen.

