Drop nationale test

Foto: Colourbox.

Byrådet vil bede undervisningsministeriet om at skolerne bliver fritaget for de nationale test i 2020/21

Af Peter Kenworthy

– Jeg har aldrig før været i en situation, hvor de nationale test er vigtigere, end de er i år, sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (A) på et pressemøde tidligere på måneden.

Men det er ikke et synspunkt, der får alt for meget opbakning i Gladsaxe – eller i adskillige andre kommuner rundt omkring i landet – hos lærere eller byrådspolitikere.

Gladsaxe Lærerforening har opfordret byrådet til at droppe testene, også i år. Og byrådet vedtog onsdag et forslag fra Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe, om at man hurtigst muligt ansøger Børne- og Undervisningsministeriet om, at Gladsaxe bliver fritaget for at udføre nationale tests på skolerne i 2020/21.

Manglende situationsfornemmelse

Lise Tønner (LG) mente at det vidner om manglende situationsfornemmelse, at man fra undervisningsministeriets side vil gennemføre de nationale test i år, og at det er på tide at man råber højt fra kommunal side.

– Elevernes trivsel er udfordret. Det hører vi fra lærerne og pædagogerne, og det hører vi fra forældrene. Vi mener at det er helt altafgørende at der er tid til at genopbygge klassefællesskabet, og tid til at styrke trivslen og den faglige læring, tilføjede hun.

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B), var enig, og opfordrede alle byrådets partier til at kontakte deres Christiansborg-partikollegaer, og bede dem påvirke ministeren.

– Der er tilsyneladende ikke andre end børne- og undervisningsministeren selv, der synes at det er en god idé at gennemføre de nationale test i år, mente han.

Serdal Benli (F) kaldte det ”hul i hovedet” og Trine Henriksen (Ø) mente at det er ”en fuldstændig håbløs situationen at skulle lave test i”, og at Enhedslisten i øvrigt generelt var modstander af de nationale test.

Kun venstre stemte imod

– Jeg har ikke de samme ideologiske skrupler i forhold til testning. Det er en fuldstændig nødvendig del af det virke som man laver på landets uddannelsesinstitutioner, sagde Martin Samsing (A), men tilføjede at man fra Socialdemokratiets side bakkede op om forslaget.

Klaus Kjær (O) sagde at han ville støtte forslaget, da det var begrænset til skoleåret 2020/21 og Lars Abel (C) sagde han ville stemme for, samtidig med at han så frem til at der kommer nye testformer.

Men Venstre havde betænkeligheder over at støtte forslaget, og mente blandt andet at man havde man historisk forpligtelse til at få indsigt i det generelle billede af, hvor meget faglighed der er gået tabt under corona-nedlukningen, fortalte Lone Yalcinkaya.

I sidste ende var det kun Venstres fire medlemmer af byrådet der stemte imod forslaget, mens resten af byrådsmedlemmerne stemte for.

Dumpekarakter

Målet med de nationale test er, ifølge Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, ”at styrke evalueringskulturen i folkeskolen og at have et ensartet værktøj, der – ligesom folkeskolens prøver – kan evaluere på tværs af landet”.

En forskningsrapport fra 2019 gav dog de nationale test dumpekarakter, og anbefalede at de igangværende test blev stoppet.

De giver et mangelfuldt billede af elevernes faktiske faglige niveau, og må føre til overvejelser over om den kommunale og lokale kvalitetssikring af skoler og undervisning har hvilet på et forkert grundlag, var konklusionen.