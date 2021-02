En god oplevelse

Foto: Peter Kenworthy.

83-årig dame nød fire måneders ophold på Kildegården

Af Peter Kenworthy

En sag har altid mindst to sider, der ikke altid peger i samme retning. Kildegården har fået en del negativ omtale – ikke mindst efter at genoptrænings- og plejecentret sidste år fik et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor man blandt andet blev bedt om at rette fejl og mangler i relation til medicinhåndtering, journalføring og instrukser.

Ifølge Gladsaxe Kommune bevæger tingene sig dog hele tiden i den rigtige retning på Kildegården, hvor man blandt andet har fået flere fastansatte og arbejder på at ændre arbejdskulturen.

For nogen uger siden skrev Gladsaxe Bladet om en ældre borger, der havde en dårlig oplevelse på Kildegården, hvor personalet blandt andet holdt møde i stedet for at tage imod hende. Og der har været flere lignede beretninger.

Søde, opmuntrende og indlevende

Men sådanne oplevelser viser ikke et billede af Kildegården som Dorte Olhoff fra Søborg kan genkende, fortæller hun til Gladsaxe Bladet.

Langt de fleste af medarbejderne, som har hjulpet hendes 83-årige mor, Irma Olhoff, på Kildegården, under et fire måneders ophold, har nemlig været både søde, opmuntrende og indlevende.

– Det har simpelt hen været så opmuntrende og betryggende som pårørende – især under corona – at vide at min mor har haft det godt. Personalet kunne fornemme med det samme, hvis hun havde en dårlig dag eller følte sig ensom. Hun har rost personalet så meget, og sagt til dem hver dag at de er så søde. Også fordi de har fået på puklen i medierne, siger Dorte Olhoff.

Hun er med på at Kildegården har haft ting de skal have rettet op på.

– Men der er også nogen ældre der hurtigt bliver sure eller har forventninger som man ikke kan leve op til, og så kan billedet godt blive lidt misvisende. Og ind imellem havde min mor også vikarer, hvor oplevelsen var en anden og langt mindre positivt. Men det faste personale har altid taget hånd om det efterfølgende, selvom de har travlt, pointerer Dorte Olhoff.