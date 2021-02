Endnu en dårlig oplevelse

Foto: Peter Kenworthy.

En 67-årig dame måtte vente på at personalet blev færdig med et møde, da hun ankom til Kildegården efter en større operation

Af Peter Kenworthy

I januar fortalte Social- og Sundhedsdirektør i Gladsaxe Kommune, Ulrich Schmidt-Hansen, til Gladsaxe Bladet at det ikke var nogen hemmelighed, at kommunen i en periode har haft en række problemer med den sundhedsfaglige indsats på Kildegården, men at han oplevede at genoptrænings- og plejecenteret hele tiden bevæger sig i den rigtige retning.

Og tilbage i maj fortalte den daglige leder på Kildegården, Anne Kristensen, til Gladsaxe Bladet at man var i fuld gang med at rette op, og at der havde været ”en klar fremgang”.

Men Gladsaxe Bladet hører stadig, med jævne mellemrum, om nye, dårlige oplevelser på Kildegården.

Ingen varm velkomst

Senest en 67-årig dame, som blev overflyttet fra Gentofte Hospital i slutningen af januar, efter en større operation af lårbensbrud og hoftebrud.

Da hun ankom, var der ingen velkomst eller hjælp at hente fra personalet, der i stedet fortsatte med at afholde et møde. Hun måtte selv kæmpe sig op i sengen, som ikke var låst og derfor bevægede sig.

Da hun senere skulle på toilettet, måtte hun bruge et lavt toilet uden toiletforhøjer, selv om hun havde bedt om en sådan, hvilket var smertefuldt. Og hun rev sig på en plastikpose med skarpe kanter, som var sat ud over et termometer.

Hun havde dog samtidig en utrolig positiv oplevelse morgenen efter, hvor den vagthavende sygeplejerske og psykoterapeuten tog sig tid til at tale med hende, skifte sår og forbinding, og få tingene i orden omkring hjemmeøvelser, hjemmepleje og visitation, da hun havde besluttet at hun ville hjem, fortæller hendes mand til Gladsaxe Bladet.

’Meget ærgerlig’

Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller (F), fortæller at hun er meget ærgerlig og undrende over, at der fortsat forekommer den slags sager på Kildegården.

– Det er udtryk for en adfærd, som vi på ingen måde ønsker, og som vi arbejder ihærdigt på at ændre. Desværre må jeg konstatere, at vi er i gang med en kulturændring, som tager længere tid, end jeg havde håbet, siger hun til Gladsaxe Bladet.

– Som formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og formand for følgegruppen på Kildegården vil jeg gerne takke borgeren for at stå frem med sine oplevelser. Det er vigtigt, at vi får disse oplevelser frem i lyset, så vi kan sætte ind dér, hvor det gælder. Tag gerne kontakt til lederen af Kildegården Anne Kristensen eller mig, hvis du har dårlige oplevelser på Kildegården, så vi kan sætte ind med det samme, tilføjer Dorthe Wichmand Müller.

Gladsaxe Kommune har oprettet en følgegruppe på Kildegården, der blandt andet skal diskutere kompetenceudvikling og vidensdeling på plejecentret, og fungere som et forum for dialog, hvor kritiske og bekymrede stemmer skal kunne komme til orde.