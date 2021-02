Færre konkurser

Businessman with empty pockets on white

Antallet af konkurser i Gladsaxe faldt fra 143 i 2019 til 84 i 2020

Af Peter Kenworthy

Det lokale erhvervsliv havde det svært sidste år. I forårsmånederne blev mange butikker tvunget til at holde lukket, og man kunne derfor have frygtet at mange virksomheder ville bukke under og dreje nøglen om.

Nu viser nye tal fra Danmarks Statistik, som regnskabsprogrammet Dinero har fået adgang til, at det frygtede boom i konkurser udeblev. Faktisk faldt antallet af konkurser fra 2019 til 2020 på landsplan med hele 34 procent. I Gladsaxe faldt antallet af konkurser fra 143 til 84, og dermed med over 40 procent.

Antallet af konkurser steg dog i 20 kommuner, hvor det gik værst ud over Thisted og Lejre, hvor antallet blev mere end fordoblet.