Foto: Kaj Bonne.

Årets fastelavn bød på masser af frisk luft og motion

Af Peter Kenworthy

Sundhedsstyrelsen havde anbefalet at man holder fastelavn udendørs, og at man ikke mødtes til den traditionelle tøndeslagning og raslen fra dør til dør. Så de fastelavnslyste måtte i tænkeboks i år, for at kunne holde en både sjov og sikker fastelavn.

I Buddinge Kirke havde man lavet fastelavnsmotion med poster, rundt om kirken, med fastelavnsris som præmie til alle lørdag. Og Bagsværd Kirke lavede fastelavnsløb, med slikgevinster til børnene.