Flere lokationer til Covid-19 Vaccinationer

Region Hovedstaden har offentliggjort, hvor der vil blive etableret 10 Covid-19 vaccinationssteder og det undrer mig, at der ikke er planer om vaccinationssteder i store kommuner som Rudersdal, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk, de 4 kommuner repræsenterer jo trods alt en befolkning på over 250.000 indbyggere.

Af Richard Sandbæk, Kommunalbestyrelsesmedlem - Konservative Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse

Region Hovedstaden har offentliggjort, hvor der vil blive etableret 10 Covid-19 vaccinationssteder og det undrer mig, at der ikke er planer om vaccinationssteder i store kommuner som Rudersdal, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk, de 4 kommuner repræsenterer jo trods alt en befolkning på over 250.000 indbyggere.

Selvfølgelig skal vi i en Covid-19 krise ikke føre ”sognerådspolitik”, men kunne man ikke bare gøre det lidt bedre i Region Hovedstaden og i det mindste vise en plan der siger, at der bare bliver et enkelt Covid-19 vaccinationssted i en af de 4 ovenstående kommuner, så snart vi får vacciner nok til en masse-vaccination.

Det er vel kun ret og rimeligt for de over 250.000 borgere der bor i de 4 kommuner, at vi også får en nærhed til et vaccinationssted istedetfor at skulle køre til Hillerød, København eller Ishøj.

Lad os håbe, der bliver lyttet til dette i Region Hovedstaden.