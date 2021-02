Flere muligheder til unge med psykisk handicap

Birgitte Wænnerstrøm skrev i sidste uge om sin datter, som har et psykisk handicap, ikke længere har såkaldt efterværn i form af en kontaktperson. Efterværn gives til unge, som er fyldt 18 år, når vi forventer, at denne indsats vil medføre, at den unge vil kunne klare sig selv, når denne fylder 23 år. Jeg […]

Af Mette Bløcher, leder af Ungeenheden i Gladsaxe Kommune

Birgitte Wænnerstrøm skrev i sidste uge om sin datter, som har et psykisk handicap, ikke længere har såkaldt efterværn i form af en kontaktperson. Efterværn gives til unge, som er fyldt 18 år, når vi forventer, at denne indsats vil medføre, at den unge vil kunne klare sig selv, når denne fylder 23 år. Jeg har ikke kendskab til den konkrete sag, men du skriver, at det har vist sig, at din datter fortsat vil have brug for støtte.

Derfor foreslår jeg, at du og din datter tager kontakt til din datters sagsbehandler, som kan orientere jer om den vifte af tilbud og indsatser, Gladsaxe Kommune har til unge. Jeg kan særligt anbefale at I drøfter muligheden for, at din datter kan blive en del af projektet ’En plan’, så I sammen med sagsbehandleren får lagt en plan for, hvilke indsatser, der skal iværksættes for at understøtte din datter, så hun bedst muligt støttes til at få et selvstændige voksenliv.