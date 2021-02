Fyrer SOSU’er

Foto: Colourbox.

Mange social- og sundhedsansatte får fyreseddel selvom der er mangel på dem

Af Peter Kenworthy

Selv om det er vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt ansatte til pleje af et stigende antal ældre, har kommunerne inden for bare knap fire år givet godt 8.000 social- og sundhedsansatte en fyreseddel, skriver fagforbundet FOA i en pressemeddelelse.

Næsten to tredjedele af afskedigelserne skyldes sygdom, mens andre blev fyret på grund af besparelser, manglende kvalifikationer, bortvisninger med mere.

I Gladsaxe Kommune har der, ifølge FOA, været 73 afskedigelsessager fra januar 2017 til oktober 2020. Til sammenligning havde Lyngby-Taarbæk 85 sager, Gentofte 66 sager, Furesø 40 sager og Herlev 37 sager. Københavns Kommune havde 403 sager.

I Gladsaxe Kommune er der kommet 188 flere ældre over 75 år til mellem 2009 og 2020, mens der samtidig er kommet 1 procent flere social- og sundhedsmedarbejdere, viste tal fra Danmarks Statistik og FOA fra sidste år.

Ifølge en analyse lavet af FOA i 2019, ligger Gladsaxe i mellemgruppen af kommuner, i forhold til hvor det er sværest at rekruttere social- og sundhedsmedarbejdere.

En rapport om arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde, udarbejdet af Social- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed i maj sidste år, konkluderer at mange SOSU’er efter eget valg arbejder på deltid på grund af en høj arbejdsbelastning.