Ekspertgruppe anbefaler Folketinget at åbne op for butikker og udendørsaktiviteter

Af Peter Kenworthy

Smittetallene for corona er langt lavere end for bare nogen uger siden, og en ekspertgruppe – den såkaldte Faglige Referencegruppe – har regnet på en eventuel genåbning, som Folketinget nu skal diskutere.

Blandt andet anbefaler man at mange af landets butikker og en del af udendørsaktiviteterne og den udendørs idræt kan åbne, samt at de ældste elever skal tilbage i skole og på ungdomsuddannelserne – dog ikke i hovedstaden, der – hvis smittesituationen tillader det – vil kunne foretage samme genåbning efter 14 dage.

Udendørs kulturaktiviteter kan også genåbnes, med krav om negativ test, og forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 20 personer med hensyn til udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi, anbefales det.

– Lempelser i restriktionerne for udvalgsvarebutikker samt udendørs idræt og kulturaktiviteter har kun begrænset effekt for udviklingen i smittetallene og antallet af nyindlæggelser frem mod midten af april i forhold til den aktuelle åbning for skolebørn fra 0.-4. klasse. Åbnes udvalgsvarebutikkerne vil det føre til en stigning på omkring 20 procent. Og lempes restriktionerne for udendørs idræt og kulturaktiviteter vil det føre til stigninger på omkring 0-2 procent, skriver Statens Serum Institut i en prognose for smittetal og indlæggelser ved scenarier for genåbning 12. marts.

Regeringen kommer med en udmelding i forhold til eventuelle lempede restriktioner i morgen.