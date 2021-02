Veronika får farvelknus af sin mor, mens lederen af indskolingen på Vadgård Skole, Nina Breum, tager imod. Foto: Kaj Bonne.

0.-4. klasserne kom i skole, SFO og klub igen mandag

Af Peter Kenworthy

Det var en råkold mandag morgen, hvor vejene var isglatte og sneen lige så stille dalede ned fra himlen. Men der var smil og gensynsglæde da de mindste elever startede i skole igen, efter længere tids coronanedlukning og online-skole.

For nedlukning og hjemmeskoling har haft store konsekvenser for mange børns trivsel, selvom billedet ifølge Børnerådet ikke er entydigt. Nogle grupper af børn har således oplevet øget ensomhed, manglende voksenkontakt og afsavn, mens andre har fået det bedre, pointerer formanden for Børnerådet, Agi Csonka, på organisationens hjemmeside.

Eleverne mødte i skole til zoneopdelt aflevering, klasseopdelt nødundervisning, en række smitteforebyggende foranstaltninger som tildelte udeområder til de enkelte klasser, samt fokus på rengøring, hygiejne og afstand.

Der er desuden krav om mundbind, hvis man er inviteret ind på skolens område, og at personalet testes løbende.

Til gengæld får eleverne flere af de normale fag, og skoledagen vil – til forskel fra foråret – i højere grad ligne sig selv.

– Vi åbner for de små klasser, klubber og institutioner, fordi sundhedsmyndighederne siger, det er forsvarligt, garanterede børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på sidste uges pressemøde.

En stor mundfuld

Formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, mener at det bliver en stor mundfuld at balancere den gode skoledag med den nødvendige sikkerhed, men at lærerne er klar.

– Vi har meget tæt kontakt til Rådhuset, og sammen med Skoleafdelingen har vi opfordret til, at det lokale samarbejde på skolerne er meget tæt og kontinuerligt, fortæller Thomas Agerskov.

Han opfordrer dog samtidig til at skoledagene bliver kortere, så der kunne blive mulighed for at have to lærere i klasserne, og tid til de særligt udfordrede elever. Han er samtidig bekymret trivslen blandt de ældre elever.

– Jeg mener, at samfundet flirter for voldsomt med grænsen for, hvad der rimeligt at udsætte de unge for. Vi kunne begynde med et par kortere fremmødedage om ugen, som blev kombineret med fjernundervisning og hjemmearbejde i makkerpar og/eller små grupper. Den mulighed må regeringen gerne give os meget snart, tilføjer han.

Smitte og samfundsøkonomi

I januar vurderede Den Faglige Referencegruppe i en rapport, at virkningen på smitteudbredelsen er lavest i 0.-4. klasserne, samt at det per dag koster over 100 millioner kroner at holde de små skolebørn hjemme.

At få 0.-4. klasserne tilbage i skole bør ”have den højeste prioritet blandt de vurderede tiltag. Der er tale om en restriktion, som har stor betydning for samfundsøkonomi og trivsel. Samtidig er betydningen for smittespredning vurderet lav”, konkluderede man i rapporten.

Den faglige referencegruppe bemærkede også at det er ”afgørende at sikre et lavere smittetryk i Danmark, fordi fremkomsten af nye og mere smitsomme virusvarianter må forventes at øge smittespredningen i samfundet, hvor der aktuelt fortsat ses et højt smittetryk”.

Beregninger fra Statens Serum Institut viser, at man ved genåbningen for 0.-4. klasserne forventer omkring 40 nye daglige indlæggelser den 1.april. Samt at det vil føre til betydeligt større stigninger i både smittetal og antallet af daglige indlæggelser, hvis man åbner væsentligt mere end 0.-4. klasse.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at ud af alle grundskoleelever i Danmark har 3,4 procent haft COVID-19 mellem 10. august 2020 til 31. januar 2021. Godt en tredjedel af landets skoler har oplevet mulige udbrud i denne periode.



Det var en kold fornøjelse at starte i skole på Buddinge Skole. Foto: Peter Kenworthy.