Gør dit næste boligprojekt grønt

SPONSORERET INDHOLD: Den grønne omstilling spiller en større rolle i vores hverdage, end den nogensinde har gjort før.

Der kommer hele tiden mere information om den globale opvarmning, hvilket inspirerer flere og flere mennesker verden over til at prøve at gøre en forskel. Og det er ikke kun i vores valg af fødevarer og biler, vi mennesker prøver at gøre miljøet en tjeneste – vi har også prøvet at optimere vores boliger, så der kan spares på udledningen af CO2 på flere forskellige måder.

Udskiftning af tag og ny isolering

Det kan måske godt være svært lige at se, hvordan dit tag hænger sammen med din boligs udledning af gasser til atmosfæren, når dit tag nu bare beskytter dig fra regnvandet, der ellers ville dryppe ned i boligen? Det er fordi, at taget har flere egenskaber end bare som så, hvor også isoleringen spiller en stor rolle – det er at holde varmen inde i huset.

Når du varmer din bolig op, udledes der grundet din varmekilde nogle gasser til atmosfæren, og hvis din bolig så ikke holder på varmen, skal der bruges endnu mere varme. Se et udvalg af nyt tag og få en bedre isolering, så er du godt på vej til at mindske dit energiforbrug i boligen.

En mere bæredygtig energikilde

Når du nu er på emnet energiforbrug, er din energikilde også noget, du kan kigge nærmere på, hvis du gerne vil mindske dit CO2-fodtryk. Der er nemlig forskel på, hvor stor en skade forskellige energikilder er for miljøet. Ved at få installeret en mere energivenlig energikilde, altså en der kommer mest mulig energi ud af, kan du være med til at mindske din boligs udledning.

Kobler du dette sammen med den førnævnte bedre isolation, begynder din bolig pludselig at følge rigtig godt med, når det kommer til vores klima.