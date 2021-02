Hjælp os gamle

Havde bestilt varer hos et stort firma som jeg plejer en gang mdl. hvor jeg får så besked på at EU kræver at jeg skal have ny app til at betale foruden NEM id. Forsøgte selv men forgæves, så ringede jeg for at få hjælp – der var åbenbart over 60 andre der havde samme […]

Af Irma Henriksen, Gammelmosevej 75