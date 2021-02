Hjertestarter på rette sted

Foto: Privat (arkivfoto)

Roklubbens hjertestarter er kommet ud og er nu tilgængelig for offentligheden 24/7

Af Redaktionen, redigeret

Igennem mange år har Bagsværd Roklub haft en hjertestarter, der har været monteret indendørs således, at offentligheden ikke har haft direkte adgang til den, når der ikke har været medlemmer i klubben.

Med hjælp fra Trygfonden, som har sponseret et udeskab, er hjertestarteren nu blevet tilgængelig for offentligheden 24/7, og hjertestarteren er samtidig blevet anmeldt til Trygfondens app ”Hjertestart” således, at den nu også hurtigt kan ses og findes af de personer, der er tilmeldt Trygfondens app ”Hjerteløber”, fortæller Bagsværd Roklub.

– Vi er meget glade for endnu et sponsorat fra Trygfonden, og samtidig ved jeg som tidligere Falckredder, at det er meget afgørende for den person, der får et hjerteanfald, at der kommer meget hurtig hjælp i form af hjerte/lungeredning, hvorved personens overlevelsesmulighed forbedres væsentligt, udtaler klubchef Torben Nicolaisen.