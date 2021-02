Hul i hovedet at bruge tid på de nationale test

Børne- og Undervisningsministeriet meldte for nyligt ud, at eleverne skal tage de nationale test, når de en gang vender tilbage til deres skoler. Ifølge ministeren skal eleverne på samtlige folkeskoler tage de nationale test inden 11. juni. Det er hul i hovedet at børn, skoler og forældre i kølvandet på corona-hjemmeskole og et helt år […]

Af Serdal Benli, gruppeformand SF

Det er hul i hovedet at børn, skoler og forældre i kølvandet på corona-hjemmeskole og et helt år med corona restriktioner skal bruge krudt på test, som førende eksperter siger alligevel ikke giver et meningsfuldt billede af elevens individuelle niveau. Drop nu de test.

Lige nu er de fleste børn er hjemsendt og hvornår de vender tilbage til en normal hverdag er forsat uvist. Vi hører løbende om børn, der døjer med ensomhed og mistrivsel, mens andre kæmper for at holde modet og motivationen oppe. Det ville klæde ministeren, at tænke sig om. I stedet for give vores børn en chance for at komme tilbage og lærerne en mulighed for at få tingene på sporet igen, holder ministeren fast i de nationale test.

Det er hyklerisk, at de politikere alarmerer om “læringstab” nu vil spilde vores børns og de ansattes tid med at gennemføre nationale test.

Derfor er mit budskab meget enkel. Når Christiansborg ikke vil træde i karakter her, må vi lokalt træde til og droppe de nationale test. Alt er andet hul i hovedet i under de gældende omstændigheder.