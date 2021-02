Hvad kan du forvente af praktik under landbrugsuddannelsen?

SPONSORERET INDHOLD: Ønsker du at læse en landbrugsuddannelse, har du flere veje at gå. Dels hvad angår, om du læser uddannelsen som en erhvervsuddannelse (EUD), en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX) eller som en erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

Dels hvad angår, hvor langt du agter at studere, for vælger du fx at tage en EUD, kan du blive færdig efter godt 2 år og så stå som uddannet landbrugsassistent, hvorimod det tager godt 4 år at blive uddannet som landmand.

Så hvilke uddannelser og jobs er der indenfor landbruget? ”Mange” lyder det simple svar, for faglige specialiseringer plus mulighed for at læse videre og blive produktionsleder har du også.

Hvor meget praktik er der på landbrugsuddannelsen?

Ad flere omgange skal du i praktik som landmand. Hvor mange gange afhænger dels af, om du læser EUD, EUX eller EUV. Dels af hvor langt du vælger at læse. Tager du en EUD og stopper efter at være nået uddannelsens trin 1, altså landbrugsassistent, har du været igennem blot to praktikforløb. Læser du videre end det på EUD’en, så bliver der i alt tre forløb at deltage i.

Fire praktikforløb på EUX-uddannelsen

På EUX forholder det sig anderledes, for her skal du i praktik fire gange. For resten skal du læse til landmand og ikke bare landbrugsassistent, hvis du vælger at gå denne vej. Fælles for EUD og EUX er, at du på trin 2, der er landmandsforløbet, skal vælge en specialisering. Ved EUX vælger du mellem at blive jordbrugsmaskinfører eller specialisere dig i husdyr og planter.

Rift om elever ude på praktiksteder

Du kan komme i praktik over hele landet, og det vil sjældent være svært at finde en plads i det område, du ønsker. For tiden er der nemlig rift om elever – og det kommer så dig til gode.

Skolepraktik findes nu ikke, men ellers er der nærmest frit slag på arbejdspladser.