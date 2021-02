Kan få orlov fra SFO og skoleklub

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Kommune tilbyder forældrene at de kan søge orlov fra deres børns SFO-tilbud og klubtilbud og samtidig blive fritaget for forældrebetaling

Af Peter Kenworthy

Mulighed for orlov fra SFO og klubben indføres i forbindelse med, at skolerne, SFO og klub blev genåbnet for de yngste elever fra 0. til 4. klasse, og skal ses i lyset af de skærpede retningslinjer med mindre grupper og krav og hygiejne og rengøring.

Der er især udfordringer i ydertimerne i SFO og skoleklub, fordi kommunen ikke har voksne nok til at fastholde opdelingen af børnene sidst på dagen.

– Derfor opfordrer vi de forældre, der har mulighed for det, til at holde børnene hjemme fra SFO og skoleklub i den kommende tid. Men når vi kommer med den opfordring, så skal de forældre, som følger opfordringen, selvfølgelig heller ikke betale, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (A).

Forældre, der vælger at søge orlov fra SFO eller skoleklub, skal søge orlov for mindst én hel måned. Orloven kan forlænges, og den kan ophøre med én uges varsel. Efter endt orlov kan børnene igen vende tilbage til deres SFO eller skoleklub. Orloven skal søges senest 31. marts 2021, og den skal være afviklet senest 30. april 2021, fortæller Gladsaxe Kommune.

pk